Россияне переходят на отечественные бренды

В первом полугодии 2022 года продажи товаров повседневного спроса (FMCG) на маркетплейсе Wildberries выросли на 140% год к году, до 135,3 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в компании в пятницу, 29 июля.

Большая часть из них — около 70 млрд рублей — пришлась на социально значимую продукцию: продукты, детское питание, товары для новорожденных, для здоровья, хозяйственные средства и т.д. Динамичнее других увеличивался спрос на хозтовары — плюс 126% год к году, средства персональной гигиены — +102%, зоотовары — +97%, детское питание — +94%, а также продукцию для здоровья — +89%.

«При выборе товаров повседневного спроса россияне всё чаще отдают предпочтение отечественной продукции. В первом полугодии продажи социально значимых товаров от местных брендов выросли на 141%, а рост в натуральном выражении составил 100%», — рассказали в маркетплейсе.

Наиболее востребованными товарами от российских марок стали детское пюре и каши, зубная паста, гели для стирки, средства для мытья посуды, боди для новорожденных, медицинские маски, мука, макароны и влажный корм для животных.

Доля российской продукции в общем обороте социально значимых товаров на Wildberries за первые шесть месяцев этого года достигла 72%, показав рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольшая доля отечественных брендов — около 90% — отмечена в категории одежды для новорожденных. В сегменте продуктов питания российские бренды составили уже около 83%, а хозяйственных средств — около 77%.



Пресс-служба «Яндекс.Маркета» уточнила «Известиям», что в компании фиксируют аналогичную тенденцию: на площадке растет спрос на продукты и бытовую химию, в том числе на локальные бренды.

Так, с наступлением лета активно росли продажи средств для стирки — на 50%. Кроме того, летом стали на 66% чаще покупать средства для ухода за бытовой техникой и на 45% — освежители воздуха. Спрос на некоторые товары в первом полугодии рос благодаря действию сезонных факторов, при этом спрос был выше обычного для этого периода. Например, с начала года каждый месяц стабильно увеличивались продажи средств от насекомых, в июне по сравнению с маем — в два раза.

«Перераспределение спроса с импортных производителей бытовой химии в пользу отечественных можно связать с уходом части производителей с российского рынка», — сказали «Известиям» в «Утконос онлайн».

Также это связано с ростом цен на импортную продукцию, добавили там. В ассортименте компании присутствуют импортные бренды, но производящиеся в РФ. Спрос на такие продукты сохраняется, клиент полностью не переходит на локальные бренды, подчеркнули в «Утконос онлайн».

Спрос на FMCG-товары в интернет-магазине Ozon продолжает прирастать в годовом сравнении, сообщили «Известиям» в компании. Привычка покупать товары данной категории онлайн прочно вошла в ежедневную жизнь россиян, отметили там.

Этим летом абсолютными лидерами продаж у россиян стали средства для стирки и таблетки для посудомоечных машин, выпечка и прохладительные напитки под СТМ Ozon fresh, кофе в капсулах, детское питание и пшеничная крупа, подгузники и детское питание.

Еще в апреле представители ритейлеров в РФ сообщали, что резко повысился спрос на российскую бытовую технику. В отдельных торговых сетях продажи техники отечественного производства выросли на 50–70% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Повышение спроса зафиксировали в линейках брендов «Атлант», «Витязь», «Бирюса», «Дарина», а также Pozis, Flama и Gefest.

Отмечалось, что ключевыми преимуществами брендов из России являются доступность цен и большой ассортимент.