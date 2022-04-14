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Российские ретейлеры заявили о повышении спроса на отечественную бытовую технику

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В России резко повысился спрос на отечественную бытовую технику. Об этом РБК заявили представители ретейлеров.

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В частности, в отдельных торговых сетях продажи техники российского производства выросли на 50-70% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Так, рост спроса зафиксирован в линейках таких брендов, как «Атлант», «Витязь», «Бирюса», «Дарина», а также Pozis, Flama и Gefest.

Участники рынка отмечают, что ключевыми преимуществами отечественных брендов являются доступность цен и большой ассортимент.

Эксперты считают, что возросший спрос обусловлен опасениями россиян из-за возможного обесценивания рубля, а также ожиданием новых санкций.

Вместе с тем в отрасли предполагают, что в ближайшее время на рынке произойдет серьезная перестройка, которая приведет к постепенному снижению спроса.

Кроме того, некоторые категории товаров пока не производятся на территории России и Белоруссии, к ним относятся СВЧ-печи и встраиваемая техника. При этом в условиях санкций российские компании, вероятно, наладят производство такой продукции.

Как отметил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов, в прошлом месяце спрос увеличился на всю технику, в том числе на импортную.

Ранее, 12 апреля, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Министр подчеркнул, что работа по замене заграничных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.

5 апреля ведущий бренд-менеджер компании-производителя цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса DIGMA (ГК MERLION) Илья Петров отметил, что ситуация на рынке электроники постепенно стабилизируется, цены пошли вниз. По его словам, рынок электроники в прошлом месяце штормило — цены поднимались в два раза, востребованные модели исчезали из магазинов, спрос на подержанную технику вырос более чем на треть.

Как рассказали 3 марта «Известиям» участники рынка электроники, логистические цепочки, по которым в Россию ввозилась электроника, фактически разрушились. Гаджеты добирались до Европы, а оттуда попадали в РФ — из-за закрытия границ и авиасообщения их дистрибуция стала практически невозможной. По прогнозу экспертов, восстановления логистики можно ожидать не раньше сентября, когда грузопотоки пойдут через не конфликтующие с Россией страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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