Эдгард Запашный назвал фаворита в поединке Дацика против Монсона

Директор Большого Московского цирка, народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный в четверг, 28 июля, оценил шансы на победу бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика в бое с чемпионом мира в тяжелом весе Джеффом Монсоном. Противостояние бойцов станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 5 августа.

По его словам, несмотря на то что Монсон многофункциональный боец, он в последнее время переквалифицировался в большей степени на победы за счет приемов. Запашный считает, что Дацик постарается снести своего соперника за счет веса и скорости.

«Он, так сказать, дезориентирует своего противника. Если Джеффу удастся его захватить, то Дацику будет дальше тяжело, потому что Монсон великолепный грэпплер. И он с легкостью справится с молодостью, тем более что Дацик никогда не был хорошим борцом. Он хороший ударник, духовитый парень, человек, который не боится своих соперников. Поэтому трудно прогнозировать. Если Дацик не попадет, и Джефф сможет его захватить, то я бы поставил на победу Монсона», — сказал Запашный.

При этом он считает, что шансов на победу больше у Рыжего Тарзана. По его мнению, перед американским легендарным бойцом стоит задача захватить русского противника.

«Ухватиться за какую-нибудь часть тела, чтобы потом притянуть его к себе или самому притянуться. Вот и всё», — считает дрессировщик.

Комментируя возраст Монсона, он отметил, что часто бывают ситуации, когда в серьезных и возрастных бойцов не верят, а они побеждают на ринге. Кроме того, Запашный считает, что он прекрасно понимает, в какую страну переехал. По его словам, Монсон — человек со стержнем, который смог понять русскую душу.

«Джефф Монсон не хайпожор, не человек, который любым способом пытается попасть в информационное пространство. Это очень-очень грамотный человек, уважающий ту страну, в которую он приехал», — заключил Запашный.

Ранее в этот день актер театра и кино Никита Джигурда заявил, что будет болеть за Дацика. Вместе с тем артист отметил, что возраст Монсона не будет для него помехой на ринге.

25 июля боксер Эдуард Трояновский заявил, что Дацик будет доминировать во время боя с американцем Джеффом Монсоном и не позволит сопернику увести бой в партер.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать, будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.

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