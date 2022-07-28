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Суд в ДНР над участниками группировки «Медведи SS» начнется 1 августа

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) 1 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении командира украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова. Об этом ТАСС 28 июля заявил его адвокат Павел Косован.

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По словам защитника, дело в отношении Кравцова объединено в одно производство с делом остальных восьмерых участников группировки и будет рассматриваться в суде в закрытом режиме.

Отмечается, что все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали подробные показания.

Ранее, 22 июля, следователи ДНР предъявили Кравцову обвинение в массовом убийстве свыше 100 человек. Тогда его адвокат сообщил, что в качестве наказания может быть избрана смертная казнь.

В начале июля сообщалось, что в суд направлено первое дело боевиков радикальной националистической группировки «Азов» — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS». По предварительным данным, с осени 2017 по 20 мая 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма. Отмечалось, что в числе обвиняемых восемь человек — статьи, которые им вменяются, предусматривают в том числе высшую меру наказания — смертную казнь.

В ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над преступниками еще 1 июня. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок, так и военнослужащие вооруженных сил Украины. Все они состоятся до осени текущего года.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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