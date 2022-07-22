В ДНР командиру группировки «Медведи SS» грозит смертная казнь

Следователи Донецкой Народной Республики (ДНР) 22 июля предъявили командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову обвинение в массовом убийстве свыше 100 человек. В качестве наказания может быть избрана смертная казнь, сообщил адвокат Павел Косован.

«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», — рассказал Косован в беседе с ТАСС.

По его данным, Александру Кравцову вменяется создание запрещенного действующим законодательством республики вооруженного формирования и участие в схожем на территории иного государства (ч. 1 ст. 237 УК ДНР), ст. 232 УК ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» — предусматривает до пожизненного лишения свободы) и ч. 3 ст. 34, ст. 323 УК ДНР («Совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой»).

При этом ч. 3 ст. 34, ст. 323 УК ДНР подразумевают наказание в виде смертной казни.

Ранее в этот же день сообщалось о том, что Верховный суд ДНР организовал следствие по делу участников «Медведи SS» в закрытом формате.

Ранее, 20 июля, депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что международный трибунал над украинскими боевиками будет инициирован, когда удастся освободить всю территорию Донбасса. Участие в судебном процессе примут представители разных стран. Такое намерение уже высказали Россия, Белоруссия и Сирия. Кроме того, 7 июля получено предварительное согласие на участие в трибунале со стороны Дамаска.

В ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над преступниками еще 1 июня. Первым будет Мариупольский трибунал, где рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины. Все они состоятся до осени текущего года.

В начале июля сообщалось, что в суд направлено первое дело боевиков радикальной националистической группировки «Азов» — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS». По предварительным данным, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма. Отмечалось, что в числе обвиняемых восемь человек — статьи, которые им вменяются, предусматривают в том числе высшую меру наказания — смертную казнь.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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