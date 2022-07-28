Дэвид Линч призвал лидеров России и Украины организовать виртуальный ужин

Известный американский режиссер Дэвид Линч призвал лидера Украины Владимира Зеленского пригласить президента России Владимира Путина на виртуальный ужин и выпить пива. Об этом рассказали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) во время открытой лекции в Казанском кафедральном университете.

Так, темой лекции была пранк-журналистика как неординарная форма коммуникации. В качестве наглядного примера блогеры разобрали фрагмент видео, где Линч потребовал от Зеленского начать переговоры с Путиным.

«Вы могли бы поговорить об этом, пока будете пить пиво, и, возможно, что-то есть. Поговорите об этих вопросах, и вы придете к осознанию, что вы оба люди. <…> Позвоните ему по телефону, организуйте виртуальный ужин с ним, обсудите всё, найдите действенные решения», — настаивал Линч в продемонстрированном участникам лекции фрагменте.

Он также добавил, что в настоящий момент «настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют».

26 июля на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом возобновить мирные переговоры с Россией и достичь согласия. В тексте было сказано, что лучше договориться сейчас, ведь рано или поздно стороны так или иначе сядут за стол переговоров.

7 июля Владимир Путин заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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