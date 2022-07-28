Кабмин выделит более 10 млрд рублей неработающим пенсионерам
Правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом 28 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Начнем с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. И мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров», — сказал он на заседании кабмина.
Премьер уточнил, что регионы получат средства на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума. С 1 июня прожиточный минимум был увеличен на 10%, напомнил он.
«Выросла нагрузка на российские субъекты. Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 млн человек», — заключил Мишустин.
Ранее, 18 июля, президент РФ Владимир Путин назвал снижение уровня бедности в стране основной целью правительства. Он отметил, что по итогам прошлого года уровень бедности в стране снизился до 11%.
До этого, 25 мая, глава государства призвал с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Таким образом, их средний размер составил 19 360 рублей.