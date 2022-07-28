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Кабмин выделит более 10 млрд рублей неработающим пенсионерам

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Правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом 28 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Начнем с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. И мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров», — сказал он на заседании кабмина.

Премьер уточнил, что регионы получат средства на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума. С 1 июня прожиточный минимум был увеличен на 10%, напомнил он.

«Выросла нагрузка на российские субъекты. Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 млн человек», — заключил Мишустин.

Ранее, 18 июля, президент РФ Владимир Путин назвал снижение уровня бедности в стране основной целью правительства. Он отметил, что по итогам прошлого года уровень бедности в стране снизился до 11%.

До этого, 25 мая, глава государства призвал с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Таким образом, их средний размер составил 19 360 рублей.

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