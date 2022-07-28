Юристы разъяснили особенности инициативы по уплате НДФЛ работниками за границей

Инициатива Минфина России по уплате налогов работающими за рубежом россиянами в случае ее реализации на законодательном уровне приведет к тому, что таким работникам придется платить 30% своего заработка в качества налога — как нерезидентам РФ. Об этом рассказал «Известиям» юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России Кирилл Резник.

Отвечая на вопрос «Известий», как инициатива может быть реализована на практике и как узнать, работает ли официально человек за границей, Резник отметил, что для установления того, где и как работает человек, соответствующим государственным структурам достаточно запросить у его работодателя трудовой договор. В нем должно быть прописано условие о дистанционной работе.

Чтобы прояснить вопрос фактического нахождения физлица в пределах/за пределами РФ, достаточно получить данные от пограничников, поскольку каждое пересечение государственной границы фиксируется, добавил он. Если гражданин расплачивается банковской картой в другой стране, банк всегда может отследить, в какой именно был произведен расчет, сказал юрист.

«Существует предположение, что дистанционный сотрудник может работать на фирму неофициально, из-за чего без трудового договора невозможно будет установить факт трудовых отношений и взимать с него налог в 30%. Однако здесь возникает трудность, которая заключается в том, что без договора юридическое лицо не может переводить деньги физическому лицу. Такие действия могут вызвать интерес со стороны известных силовых структур. Любой расход средств со стороны организации должен быть проведен по определенной статье и иметь определенные основания», — рассказал Резник.

Он подчеркнул, что попытки обойти законодательство в этой сфере могут поставить под удар саму организацию, которой в ряде случаев может быть проще нанять работника, согласного платить 30% налога, чем рисковать из-за несогласного с новыми правилами.

При этом адвокат Константин Ерохин назвал инициативу Минфина специфической и достаточно жесткой.

«Косвенно такие предложения ухудшают положение данных категорий граждан, приравнивая их к экспатам и занижая их поступления», — считает он.

Минфин 26 июля предложил отнести доходы, выплачиваемые российскими организациями-работодателями дистанционным сотрудникам, находящимся за пределами РФ, к доходам от российских источников. Было предложено нести соответствующие поправки в проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Входящие в эту категорию дистанционные работники должны будут платить НДФЛ по ставке 13%, а 15% — с части дохода, превышающей 5 млн рублей в течение года, пока они остаются налоговыми резидентами РФ. При этом 30% НДФЛ они должны будут платить, если станут нерезидентами. С доходов, облагаемых по ставке 30%, обычно не применяются налоговые вычеты.

На следующий день в Минфине заявили, что инициатива не затрагивает работников зарубежных филиалов российских компаний. В ведомстве подчеркнули, что подготовленные поправки уточняют порядок налогообложения дистанционной работы за пределами страны. Заложенные в Налоговом кодексе РФ принципы налогообложения должны сохраняться вне зависимости от дистанционной или очной трудовой деятельности, подчеркнули в министерстве. Налоговые ставки по НДФЛ, изменение критериев признания физлиц налоговыми резидентами России законопроектом не затрагивается. Предполагается, что с введением изменений будет исключена практика неуплаты НДФЛ с выплат сотрудникам, работающим дистанционно.

Согласно текущим нормам Налогового кодекса России, зарплата, полученная от российского работодателя дистанционно по месту нахождения сотрудника в другом государстве, считается доходом от источника за пределами РФ. Если работник остается налоговым резидентом России, он обязан платить с этого трудового вознаграждения НДФЛ в 13–15%. Когда перестанет быть налоговым резидентом — для этого нужно пробыть за границей более 183 дней в году, — необходимость уплачивать российский НДФЛ пропадает.