Минфин объяснил особенности инициативы по уплате НДФЛ работающими за рубежом
Инициатива по уплате налогов работающими за рубежом россиянами не затрагивает работников зарубежных филиалов российских компаний. Об этом 27 июля сообщил Минфин РФ.
«Речь идет о тех доходах, которые выплачиваются российскими организациями (обособленными подразделениями иностранных организаций, зарегистрированными в РФ) своим сотрудникам, работающим дистанционно за пределами РФ. Данное предложение не затрагивает вопросы налогообложения доходов работников зарубежных филиалов российских компаний», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что подготовленные поправки не вносятся существенные изменения в действующие в настоящее время налоговые условия для выплат по трудовым договорам, но уточняют порядок налогообложения дистанционной работы за пределами страны.
Ведомство также отметило, что заложенные в Налоговом кодексе принципы налогообложения должны сохраняться вне зависимости от дистанционной или очной трудовой деятельности.
«Налоговые ставки по НДФЛ, а также изменение критериев признания физических лиц налоговыми резидентами России законопроектом никак не затрагивается», — добавили в министерстве.
Предполагается, что с введением изменений будет исключена практика неуплаты НДФЛ с выплат сотрудникам, работающим дистанционно.
Накануне стало известно, что Минфин России разработал соответствующие поправки в проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Предложено также упростить порядок предоставления социальных налоговых вычетов, возложить функции налоговых агентов на брокеров в отношении доходов физических лиц по ценным бумагам. Также в поправках — предоставление семьям с детьми, которые приобретают жилье с использованием господдержки, возможность учитывать при определении налоговой базы «произведенные одним или несколькими членами семьи расходы на его покупку пропорционально доли каждого члена семьи в собственности».