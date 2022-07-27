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Минфин объяснил особенности инициативы по уплате НДФЛ работающими за рубежом

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Инициатива по уплате налогов работающими за рубежом россиянами не затрагивает работников зарубежных филиалов российских компаний. Об этом 27 июля сообщил Минфин РФ.

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«Речь идет о тех доходах, которые выплачиваются российскими организациями (обособленными подразделениями иностранных организаций, зарегистрированными в РФ) своим сотрудникам, работающим дистанционно за пределами РФ. Данное предложение не затрагивает вопросы налогообложения доходов работников зарубежных филиалов российских компаний», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что подготовленные поправки не вносятся существенные изменения в действующие в настоящее время налоговые условия для выплат по трудовым договорам, но уточняют порядок налогообложения дистанционной работы за пределами страны.

Ведомство также отметило, что заложенные в Налоговом кодексе принципы налогообложения должны сохраняться вне зависимости от дистанционной или очной трудовой деятельности.

«Налоговые ставки по НДФЛ, а также изменение критериев признания физических лиц налоговыми резидентами России законопроектом никак не затрагивается», — добавили в министерстве.

Предполагается, что с введением изменений будет исключена практика неуплаты НДФЛ с выплат сотрудникам, работающим дистанционно.

Накануне стало известно, что Минфин России разработал соответствующие поправки в проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предложено также упростить порядок предоставления социальных налоговых вычетов, возложить функции налоговых агентов на брокеров в отношении доходов физических лиц по ценным бумагам. Также в поправках — предоставление семьям с детьми, которые приобретают жилье с использованием господдержки, возможность учитывать при определении налоговой базы «произведенные одним или несколькими членами семьи расходы на его покупку пропорционально доли каждого члена семьи в собственности».

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