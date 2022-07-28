Песков указал на отсутствие шансов у Борреля стать популярнее Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пользуется большим вниманием у СМИ, нежели верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом заявил 28 июля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он справедливо жаловался, он действительно менее популярен, чем Лавров. Тут у него шансов нет», — сказал Песков журналистам.

Так представитель Кремля прокомментировал журналистам жалобы Борреля о том, что к Лаврову СМИ уделяют большее внимание. Так, накануне он заявил в интервью радиостанции Cadena SER, что западные медиа выступают в роли «резонатора» того, что говорит Россия.

Он отметил, что когда Лавров приехал с рабочим визитом в Африку, то вся западная пресса цитировала его заявления. А когда сам Боррель посетил Африку, то такого же эффекта не было.

24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на переговорах Лаврова в Египте с его египетским коллегой Самехом Шукри было приковано повышенное внимание прессы. Она отметила, что российского министра преследовали десятки объективов телекамер. Дипломат также пришла к выводу, что журналисты пытались обнаружить признаки изоляции Лаврова, однако не обнаружили их.

Лавров 23 июля прибыл с рабочим визитом в Каир, Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ.

До этого, 19 июля, посольство РФ в США заявило, что американский Госдеп выдвигает голословные заявления о «международной изоляции» Москвы. В российском диппредставительстве заверили, что руководство страны активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира.