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Боррель обвинил западные СМИ в большем внимании к словам Лаврова

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Западные СМИ выступают в роли «резонатора» того, что говорит Россия. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

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«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве «резонатора» российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, <...> и никто не подхватывает [эту информацию]», — сказал Боррель 26 июля.

Также он добавил, что страны Запада должны удвоить усилия, чтобы объяснить свою позицию.

«Ложь распространяется быстрее, чем правда», — заключил он.

Как подчеркнул Боррель, у западных СМИ «есть определенная тенденция слушать врага, противника».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Конго 24 июля с рабочим визитом. В рамках поездки Лавров проведет переговоры с руководством страны. До этого, 23 июля, он побывал в Египте.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что американские дипломаты просят своих африканских коллег «не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».

Лидер Уганды Йовери Кагута Мусевени, отвечая на вопрос о том, обращались ли к нему с просьбой не фотографироваться с главой МИД России в ходе его визита в страну, ответил шуткой, чтобы просить не фотографироваться, «нужно быть очень глупым».

20 июля официальный представитель МИД назвала абсурдом заявления Белого дома о международной изоляции России. Она отметила отсутствие логики в позиции США.

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