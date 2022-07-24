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Захарова рассказала о внимании журналистов к Лаврову в Египте

Захарова заявила о тщетных попытках журналистов в Египте обнаружить признаки «изоляции» Лаврова
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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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К переговорам находящегося с визитом в Египте российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его египетским коллегой Самехом Шукри приковано повышенное внимание прессы. Лаврова преследуют десятки объективов телекамер, о чем 24 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат пришла к выводу, что журналисты пытаются обнаружить признаки изоляции российского министра, однако их не находят.

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«Переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов. Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления. А она так и не пришла», — написала Захарова.

Накануне Захарова анонсировала, что 24 июля Лавров проведет переговоры с руководством Египта. Как добавила представитель российского МИДа, тем временем американские дипломаты просят «не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции». По мнению Захаровой, у высокопоставленных представителей США отсутствует ощущение реальности.

23 июля Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир, Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого он также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию. Темами обсуждения станут международная и региональная повестки дня, а также двустороннее сотрудничество.

20 июля Захарова назвала абсурдом заявления Белого дома о международной изоляции России. Она отметила отсутствие логики в позиции США.

Российский посол в Индонезии Людмила Воробьева заявила в свою очередь, что на двусторонние встречи с министром иностранных дел РФ на G20 выстроилась очередь из глав делегаций стран. По словам дипломата, члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.

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