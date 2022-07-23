Захарова анонсировала встречу Лаврова с властями Египта 24 июля

Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье, 24 июля, проведет переговоры с руководством Египта, сообщила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как добавила представитель российского МИД, тем временем американские дипломаты просят «не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».

По мнению Захаровой, у высокопоставленных представителей США отсутствует ощущения реальности.

Ранее в субботу Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир в рамках африканского турне.

Следующими странами для посещения станут Республика Конго, Уганда и Эфиопия. Там будет обсуждаться международная и региональная повестки дня, а также двустороннее сотрудничество.

20 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом заявления Белого дома о международной изоляции России. Она отметила отсутствие логики в позиции США.

Российский посол в Индонезии Людмила Воробьева заявила в свою очередь, что на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на G20 выстроилась очередь из глав делегаций стран. По словам дипломата, члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.