Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Мир
В Германии с 1 октября начнут взимать дополнительный сбор за пользование газом
Мир
ВС России уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ в районе Артемовска
Мир
В Еврокомиссии оценили возможность запрета выдачи виз россиянам
Мир
Россия передала Литве ноту из-за банковских проблем с транзитом в Калининград
Мир
Захарова оценила слова Зеленского об истинной наследнице Киевской Руси
Мир
Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных
Мир
Песков указал на отсутствие шансов у Борреля стать популярнее Лаврова
Политика
В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице
Политика
В Кремле сочли необходимым освободить Украину от неонацистских настроений
Общество
Москвичам спрогнозировали улучшение погоды в выходные дни

Песков прокомментировал возможность объединения КПРФ и «Справедливой России»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По поводу объединения Коммунистической партии России (КПРФ) и «Справедливой России» никаких обсуждений не было, это внутрипартийный вопрос. Такое заявление сделал в четверг, 28 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, никаких обсуждений здесь не было. Это исключительно внутрипартийный вопрос. Поэтому, насколько мы знаем, пока решений никаких не принималось, какой-то есть обмен заявлениями, не более того», — сказал он.

Встали и ушли: из-за скандалов КПРФ может покинуть часть партийцев
Чем недовольны преданные сторонники коммунистов

Ранее в этот день лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Коммунистическая партия России и партия «Справедливая Россия — За правду» в будущем могут объединиться, если эсеры будут выполнять партийную программу коммунистов.

Он также добавил, что «можно попробовать консолидировать политические усилия», предложив коллегам из СРЗП «подтягиваться и работать».

7 июля, встречаясь с лидерами думских фракций, президент РФ Владимир Путин заявил, что «партий-то у нас много, а Родина — одна, и нет ничего важнее и выше судьбы Отечества».

Глава государства в целом положительно отозвался о работе парламентариев, вспомнив их поездки в зону боевых действий, организацию гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Ранее, в декабре 2021 года, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сообщил журналистам, что объединение его партии (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе и соответствующее предложение коммунистам давно сделано.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022