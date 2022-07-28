Песков прокомментировал возможность объединения КПРФ и «Справедливой России»

По поводу объединения Коммунистической партии России (КПРФ) и «Справедливой России» никаких обсуждений не было, это внутрипартийный вопрос. Такое заявление сделал в четверг, 28 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, никаких обсуждений здесь не было. Это исключительно внутрипартийный вопрос. Поэтому, насколько мы знаем, пока решений никаких не принималось, какой-то есть обмен заявлениями, не более того», — сказал он.

Ранее в этот день лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Коммунистическая партия России и партия «Справедливая Россия — За правду» в будущем могут объединиться, если эсеры будут выполнять партийную программу коммунистов.

Он также добавил, что «можно попробовать консолидировать политические усилия», предложив коллегам из СРЗП «подтягиваться и работать».

7 июля, встречаясь с лидерами думских фракций, президент РФ Владимир Путин заявил, что «партий-то у нас много, а Родина — одна, и нет ничего важнее и выше судьбы Отечества».

Глава государства в целом положительно отозвался о работе парламентариев, вспомнив их поездки в зону боевых действий, организацию гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Ранее, в декабре 2021 года, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сообщил журналистам, что объединение его партии (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе и соответствующее предложение коммунистам давно сделано.