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Зюганов не исключил объединения КПРФ со «Справедливой Россией»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Коммунистическая партия России (КПРФ) и партия «Справедливая Россия — За правду» в будущем могут объединиться, если «эсеры» будут выполнять партийную программу коммунистов. Об этом 28 июля заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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«Программа (партии) опубликована, материалы известны, условия объединения тоже — пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», — сообщил Зюганов «РИА Новости».

Он также добавил, что «можно попробовать консолидировать политические усилия», предложив коллегам из СРЗП «подтягиваться и работать».

7 июля, встречаясь с лидерами думских фракций, президент РФ Владимир Путин заявил, что «партий-то у нас много, а Родина — одна, и нет ничего важнее и выше судьбы Отечества». Глава государства в целом положительно отозвался о работе парламентариев, вспомнив их поездки в зону боевых действий, организацию гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также, например, принятие законов по дополнительным гарантиям для российских военнослужащих.

Ранее, в декабре 2021 года, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сообщил журналистам, что объединение его партии (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе и соответствующее предложение коммунистам давно сделано.

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