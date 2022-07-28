Боевики теробороны ликвидировали остатки одного из батальонов ВСУ

Боевики 118-й бригады территориальной обороны, занимавшие позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское, ликвидировали 25 июля остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск. Об этом сообщил 28 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что украинские боевики попали под шквальный огонь в ходе отступления из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики.

Конашенков также рассказал, что украинские войска продолжают нести значительные потери. Так, в районе населенного пункта Артемовск было уничтожено до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники украинских войск ударом высокоточными ракетами по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады ВСУ.

«В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения», — добавил представитель Минобороны РФ.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что в районе Артемовска в ДНР была полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск.

24 июля сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады украинских войск в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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