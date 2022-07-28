В Ростуризме назвали нецелесообразным создание списка недружественных отелей

Создание «черного списка» недружественных России зарубежных отелей было бы нецелеообразным, поскольку случаи проявления русофобии в гостиницах за рубежом носят единичный характер. Об этом сообщила 28 июля глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте-апреле этого года. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает, то есть это стало носить единичный характер», — указала Догузова в своем Telegram-канале.

Глава ведомства также отметила, что каждый случай несправедливого отношения к россиянам за рубежом рассматривается отдельно, с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны. Кроме того, такие инциденты, как правило, приобретают широкий резонанс — туристы в такие отели отказываются ехать, а туроператоры прекращают с ними дальнейшее сотрудничество.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов обратился к Догузовой с предложением совместно с Министерством иностранных дел РФ начать формирование государственного реестра недружественных зарубежных отелей, в которых ущемляются права русских туристов.

17 июля сообщалось, что спрос на услуги турагентств в России вырос в 1,5 раза — именно настолько увеличилось количество платежей, совершенных их клиентами. Как рассказали «Известиям» аналитики компании МТС, в топ-10 самых популярных у россиян стран в июне 2022 года вошли Объединенные Арабские Эмираты и Грузия, которые вытеснили Кипр и Германию.

18 апреля в Госдуме прокомментировали призыв бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса не пускать россиян в страны Европейского союза. По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, люди, которые выступают с подобными призывами, являются психически нездоровыми. Он подчеркнул, что многие страны борются за россиян как за лучших туристов. В пример Чепа привел власти Турции.

Случаи проявления русофобии по отношению к россиянам начались в западных странах после того, как 24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В то же время о приостановке своей работы в России объявили некоторые сети зарубежных отелей.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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