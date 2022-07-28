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Reuters: бывшие демократы и республиканцы США заявили о создании третьей партии Forward

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В США создана третья политическая партия Forward («Движение вперед»). Об этом 27 июля сообщило агентство Reuters.

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Новое объединение создано выходцами из Республиканской и Демократической партий. Сообщается, что она будет обращаться к американцам, недовольным слабой эффективностью существующей в стране двухпартийной системы.

Партия будет сформирована путем слияния движений Serve America Movement и Renew America Movement. Ее возглавят бывший кандидат в президенты США от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор Нью-Джерси, республиканка Кристин Тодд Уитман. Оба лидера выразили надежду, что центристской партии удастся добиться успеха в условиях действующей двухпартийной системы.

Офис партии официально откроется 24 февраля в Хьюстоне, а первый национальный съезд партии пройдет летом 2023 года. Чтобы заручиться поддержкой избирателей, Forward проведет осенью мероприятия в 20 городах США

В настоящее время в стране кроме Республиканской и Демократической партий действуют около 40 малых партий, однако они не оказывают существенного влияния на американскую политику. При этом опрос Института Гэллапа в прошлом году показал, что две трети американцев хотят альтернативу в виде третьей партии.

26 июня политтехнолог Майкл Подхорцер предупредил, что американское общество стоит на грани раскола из-за возрастающего напряжения между Республиканской и Демократической партиями. Он отметил, что существующий баланс сил становится более хрупким из-за более радикальных ценностей людей.

16 июня профессор Ли Хайдун предположил, что США окажутся на грани политического кризиса из-за глубокого раскола внутри американского общества. Он обратил внимание на то, что некоторые исследователи в самих США предупреждают об угрозе «новой гражданской войны».

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