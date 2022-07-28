Трамп пригрозил CNN судом за распространение «порочащих» его материалов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подать иск на телекомпанию CNN за клевету. Об этом сообщила газета The Hill в среду, 27 июля.

«Я также намерен предпринять действия юридического характера против других средств массовой информации, которые порочили меня и вводили в заблуждение общественность в отношении убедительных доказательств мошенничества на выборах 2020 года», — приводятся в публикации его слова.

Адвокаты политика направили CNN письмо с требованием исправить или отозвать подобные публикации и сюжеты, а также принести извинения.

Кроме того, в письме от 21 июля сообщается, что телеканалу юристы дали срок в 10 дней, пригрозив в противном случае добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.

В иске — материалы телеканала, в которых ставилась под сомнение легитимность победы Трампа на выборах американского президента в 2016 году, а также сообщения о фальсификации.

Ранее, 14 июля, Дональд Трамп объявил о намерении принять участие в президентских выборах 2024 года. Республиканец выразил уверенность в победе, несмотря на предшествующие окончательному решению сомнения.

Экс-президент США намеревался сделать это 4 июля. в День независимости страны, но, как он рассказал в интервью Intelligencer, потом передумал, так как начало июля — не самое лучшее время для подобных объявлении: многие люди в отпуске или на отдыхе.

До этого, 12 июля, были опубликованы данные опроса издания Politico совместно с исследовательской компанией Morning Consult, результаты которых показали, что большинство граждан США не хотят, чтобы действующий президент Джо Байден и Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году.

До этого, 6 мая, политолог-американист Малек Дудаков сравнил рейтинг нынешнего и предыдущего президентов. Эксперт пришел к выводу, что если бы президентские выборы в США проходили сейчас, то Трамп с уверенностью обошел бы Байдена. Кроме того, он указал на результаты опросов в США, по которым Трамп довольно серьезно обходит Байдена с перевесом до 14%.