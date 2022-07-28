На Камчатке задержали мужчину за попытку дачи взятки в 3 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю и ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району задержали мужчину за попытку дачи взятки в 3 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 28 июля.

«Задержан житель города Петропавловска–Камчатского, который пытался дать взятку оперуполномоченному и пограничнику», — прокомментировала она.

Как сообщается, правоохранительные органы выявили факт незаконной реализации немаркированной продукции — вареного мяса камчатского краба. Оперативники обнаружили свыше 4 т мяса краба в ходе осмотра цеха.

35-летний владелец точек, желая избежать убытков, предложил полицейским взятку в 3 млн рублей за возврат изъятого товара.

«Предприниматель настаивал и передал полицейскому и пограничнику часть суммы в размере 500 тыс. рублей. Сразу после этого злоумышленник был задержан с поличным», — рассказала Ирина Волк.

По факту произошедшего следователем СУ СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

13 июля экс-главу липецкого УИЗО Ольгу Крючкову приговорили к 9,5 года колонии общего режима за взятку. Также ей назначен штраф в 50 млн рублей.