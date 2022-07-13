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Экс-главу липецкого УИЗО приговорили к 9,5 года колонии за взятку

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Экс-главу липецкого УИЗО Ольгу Крючкову приговорили к 9,5 года колонии общего режима за взятку. Об этом в среду, 13 июля, сообщает корреспондент Gorod48 из зала Советского районного суда Липецка.

С учетом времени, которое женщина провела под арестом, ей осталось провести в колонии три года. Также ей назначен штраф в 50 млн рублей, отмечает ИА «Абирег».

Также были осуждены бывший глава департамента градостроительства Липецка Михаил Бакланов и адвокат Владимир Писаренко. Первый получил восемь лет колонии, второй — шесть. Также оба мужчины должны будут выплатить штрафы в 15 млн рублей.

По информации суда, Крючкова в 2015 году передала участок в Липецке своей знакомой, чтобы потом самой распоряжаться им и сдавать в аренду. В 2016-м она обсудила «сделку» с Баклановым, который привлек в качестве посредника Писаренко и еще двух знакомых. Вместе они уговорили предпринимателя взять участок в аренду за 10 млн рублей. Крючкова получила половину суммы, другие фигуранты разделили оставшуюся часть между собой.

Уголовное преследование предпринимателя и двух посредников было прекращено, так как они сотрудничали со следствием.

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