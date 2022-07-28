Стоимость биткоина выросла на 8%

Стоимость биткоина выросла более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinDesk за 27 июля.

Согласно данным платформы, за последние сутки торгов цена биткоина увеличилась на 8,43%. Минимальная цена во время торгов составила $20,6 тыс., максимальная — $22,6 тыс. Общий объем торгов данной криптовалюты за сутки составил $714,34 млн.

16 июля стоимость биткоина упала до $17,6 тыс. Это был первый случай с ноября 2020 года, когда биткоин стал стоить меньше $18 тыс.

21 июля аналитик Александр Бражников спрогнозировал динамику курса биткоина до 2025 года. По его мнению, в 2023–2024 годах биткоин начнет расти и к концу 2024 года достигнет отметки в $100 тыс.