Аналитик спрогнозировал курс биткоина до 2025 года

Продажа компанией Tesla 75% своего портфеля биткоинов не отразится на цене криптовалюты. Такое мнение исполнительный директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников высказал в четверг, 21 июля.

Он также дал прогноз по курсу биткоина до 2025 года.

«Продажа компанией Илона Маска 75% портфеля биткоинов не сильно повлияла на падение криптовалюты. Небольшое падение наблюдалось, но биткоин отыграется», — сказал Бражников в беседе с Lenta.Ru.

Также исполнительный директор РАКИБ напомнил, что ранее биткоин упал ниже $18 тыс., однако подрос обратно до $23 тыс.

«На сегодня биткоин стоит $22,8 тыс. По прогнозам, в этом году будет ралли в промежутке $20–30 тыс. В следующем году все ждут повышения. В апреле 2024 года, по прогнозам, биткоин начнет расти и в этом же году дойдет где-то до $100 тыс. По крайней мере, это показывает вся история существования криптовалюты, которая на текущий момент происходит в мире», — спрогнозировал он.

Кроме этого, эксперт отметил, что криптомир сильно реагирует на все политические движения. Он добавил, что поэтому все ожидают принятия в России закона о цифровых валютах.

«Думаю, когда он будет принят, то много чего интересного произойдет. Криптовалюты — это валюты, которые очень волатильны. Если Россия примет закон, что криптовалюта может быть средством платежа во внешней деятельности, то это даст большой толчок для развития институтов цифровых криптовалют. Которые, в свою очередь, дадут толчок и к повышению цены криптовалюты по всему миру», — заключил он.

Накануне вечером производитель электромобилей Tesla Inc продала около 75% своих запасов виртуальной валюты, пишет REGNUM. Глава компании Илон Маск назвал причиной продажи опасения по поводу «общей ликвидности» Tesla.

Ранее, 28 июня, операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович заявила «Известиям», что в июле от Федрезерва (ФРС) США ждут увеличения ставки еще на 75 базисных пунктов, на фоне чего стоимость биткоина вполне может рухнуть до $10 тыс.

В последнее время первая в мире криптовалюта очень волатильна. Так, 13 июня цена этой криптовалюты упала до $25 082 впервые с декабря 2020 года. Спустя несколько дней цена биткоина опустилась до $17 615 впервые с ноября 2020-го.