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Украинские боевики группировки «Кракен» заняли больницу в Харькове

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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На территории городской больницы в Харькове расположились боевики украинской националистической группировки «Кракен». Об этом 27 июля сообщили в Минобороны РФ.

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«В Харькове на территории городской клинической больницы № 7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона «Кракен», при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве отметили, что в Сумах в детском медучреждении размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения, а в подвале удерживаются персонал и пациенты больницы. Также, по данным ведомства, во дворе психиатрической больницы в Виннице неонацисты разместили военную технику, а в Николаевке на территории райбольницы вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали опорный пункт и заминировали подходы к учреждению.

«В очередной раз призываем международные организации, в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», — подчеркнули в Минобороны.

Министерство обороны не в первый раз обращает внимание на использования ВСУ объектов медицинской инфраструктуры.

Так, 6 июля сообщалось, что на крыше здания общества Красного Креста Украины в Одессе украинские боевики оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства. Уточнялось, что на прилегающей территории военнослужащие ВСУ разместили бронетехнику.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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