Группа Little Big потеряла около 75 млн рублей из-за отмененного тура по России

Отмена запланированных на 2022 концертов российской группы Little Big привели к потере порядка 75 млн. рублей. Об этом 27 июля заявил музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с «Лентой.ру».

Он заявил, что группа начала терпеть убытки до отмены тура по 25 российским городам. Первые финансовые потери начались после того, как музыканты начали высказываться на тему политики и выпустили клип Generation Cancellation, рассказал Ашуров.

«Что касается отмены тура, то потеряли, скорее, не музыканты, а организаторы концертов. Как правило, артисты просто выставляют определенный гонорар организаторам, получают свою предоплату, а за них уже договариваются с площадками, организуют рекламную кампанию и так далее», — рассказал продюсер.

Ранее в этот день группа Little Big объявила об отмене тура по российским городам в 2022 году.

24 июля, Little Big заявляли, что намерены вернуться в августе в Россию на гастроли. Всего музыканты собирались посетить с выступлениями 25 городов, а завершить тур планировалось в декабре концертом в Москве.

До этого, 24 июня, появилась информация, что участники группы Little Big переехали в США. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation. В описании к ролику музыканты призвали остановить спецоперацию по защите Донбасса.