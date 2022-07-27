Суд приговорил соратника Тесака к 16 годам лишения свободы

Мытищинский городской суд приговорил националиста Максима Аристархова к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный остров в Подмосковье. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в пресс-службе суда.

По этому делу посмертно было предъявлено обвинение лидеру националистов Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончивший с собой в СИЗО.

«Суд приговорил Аристархова М. А. к 16 годам колонии строгого режима», — отметили в инстанции.

Первый срок осужденный получил 10 лет назад за ограбление таксиста, приехавшего из Средней Азии.

Фигуранту было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В декабре 2021 года националисту Марцинкевичу было посмертно предъявлено обвинение в убийствах. В октябре сообщалось, что обвиняемый перед смертью написал заявление, в котором признался в убийствах гастарбайтеров в начале 2003 года. Кроме того, он указал имена своих подельников и подробно описал роль каждого из них.

В заявлении Тесак указывает, что к убийствам причастны Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков, а также Артем Костлев, погибший в 2020 году.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В мае 2019 года Мосгорсуд признал приговор законным.

В сентябре 2020 года 36-летнего Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии, он совершил самоубийство.

В октябре того же года в распоряжении РЕН ТВ появилась независимая экспертиза тела Марцинкевича. Согласно документу, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле.

Кроме того, были найдены три предсмертные записки, где Марцинкевич отрицал свою вину и писал, что его «сломали» в колонии в Красноярске.