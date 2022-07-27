На Лазурном берегу Франции появились голубые акулы

На пляжах Лазурного берега Франции зафиксированы случаи появления голубых акул. Об этом сообщает в среду, 27 июля, французское издание Nice Matin.

«Акулы замечены у пляжа Порт-Элен, между Помпонианой и Сан-Сальвадором, в 500 м от медпункта Альманарре. Несколько человек фотографировали и снимали это», — пишет газета.

Отмечается, что первая акула была замечена сегодня у берегов коммуны Йер в департаменте Вар. Ее увидел серфингист, после чего спасатели провели проверку указанного места.

Позднее еще два плавника показались в районе коммуны Борм-ле-Мимоза того же департамента. В итоге близлежащий пляж был временно закрыт.

Спасатели продолжают вести наблюдение.

Голубая (или синяя) акула — один из наиболее распространенных видов акул, которые отличаются крупными размерами. Они обитают как в океане, так и у побережья. Этот вид наиболее характерен для субтропических и умеренно теплых вод.

Ранее в июле из-за появления акул закрыли пляж Рокуэй-Бич в нью-йоркском районе Квинс (США). В пресс-службе департамента полиции Нью-Йорка отмечали, что причиной появления акул у пляжа может быть повышение температуры воды из-за жаркой погоды, установившейся в последние недели, а также возвращение отдыхающих на пляжи.

Всего с начала месяца полиция Нью-Йорка зафиксировала пять случаев нападения акул на людей. Все они обошлись без серьезных последствий.

В последнее время особая активность акул была замечена также у пляжей Египта. Так, 1 июля сообщалось о гибели гражданки Австрии после нападения акулы в водах Красного моря. Специалисты из комитета по защите Красного моря и городской ассоциации защиты и охраны окружающей среды объяснили эти нападения сезоном спаривания, который длится с апреля до конца июля.