Бриг «Россия» станет участником парада ВМФ в Санкт-Петербурге

Бриг «Россия» примет участие в параде Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов в среду, 27 июля.

«Бриг «Россия» примет участие. Он в стационарной части парада будет. Будет красивым, его будет видно. Цвет парусов — давайте сохраним интригу до начала парада», — высказался он на пресс-конференции, посвященной проведению Главного военно-морского парада, в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

Ранее в этот день сообщалось о завершении формирования парадного строя кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России во Владивостоке в акватории бухты Золотой Рог.

19 июля в Кремле заявили том, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует посетить 31 июля Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота.

В 2021 году парад прошел без зрителей из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Среди техники участие принимали ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов» и др.

Первый подобный парад провели в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге 30 июля 2017 года после подписания Владимиром Путиным соответствующего указа. Согласно тексту документа, традиция принята «в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества».