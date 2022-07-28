Сняли сливки: СКА мощно укомплектовался к новому сезону

СКА проводит первую предсезонку при Романе Ротенберге в качестве главного тренера. Команда потеряла группу ведущих игроков, включая нападающих Андрея Кузьменко и Антона Бурдасова. До сих пор неясна судьба Никиты Гусева. В свою очередь в Санкт-Петербург перебрались вернувшийся из НХЛ Дмитрий Яшкин, лидер «Торпедо» Дамир Жафяров, главная звезда «Нефтехимика» Марат Хайруллин и многие другие. СКА усилил и тренерский штаб — пригласил Евгения Корешкова из чемпионского ЦСКА и многоопытного Сергея Зубова. Разбираем принципы комплектования одного из фаворитов предстоящего чемпионата КХЛ.

Укрепление штаба

Предсезонная подготовка армейцев в этом году мало отличается от привычного плана. Официально команда вышла из отпуска 19 июля, когда игроки основного состава прошли медосмотр в «Хоккейном городе». Но в реальности многие хоккеисты, особенно молодые, приступили к работе сильно заранее — с 4 по 17 июля на базе СКА состоялся традиционный лагерь развития. После всех необходимых медицинских процедур армейцы отправились на самые тяжелые сборы лета — две недели в конце июля – начале августа они проводят в подмосковном Новогорске, где усиленно прокачивают физику.

Время отладки игровых кондиций наступит в августе — СКА по традиции, заложенной еще в 2016 году, сыграет на турнире Sochi Hockey Open. Армейцы задержатся на черноморском побережье до 20 августа — будут работать в горах, на спортивных объектах «Газпрома». Завершится предсезонная подготовка домашним турниром имени Пучкова в Ледовом. Он пройдет с 23 по 28 августа.

Еще до выхода команды из отпуска СКА сформировал тренерский штаб на следующий сезон. Не обошлось без заметных перестановок. Старший тренер Валерий Брагин перешел на должность консультанта-селекционера. В клубе считают, что его огромный опыт в поиске и развитии молодых хоккеистов еще здорово пригодится армейцам. Штаб расширился за счет сразу троих важных новичков. Роман Ротенберг неоднократно рассказывал, что часто общается с легендарным Владимиром Юрзиновым, спрашивает его советы по разным тренерским нюансам. Сейчас серебряный призер Олимпиады-1998 в Нагано получил в СКА официальную должность советника главного тренера.

Сергей Зубов уже работал в СКА — и как ассистент при Милоше Ржиге, Вячеславе Быкове и Андрее Назарова, и как главный тренер во второй части сезона-2015/16. Сейчас опытнейший Зубов вернулся в армейскую систему — он поможет с настройкой обороны. Один из самых ярких тренерских трансферов лета — переход Евгения Корешкова из ЦСКА в СКА. Этот специалист сыграл огромную роль в успехах московских армейцев в прошлом сезоне, завоевал Кубок Гагарина в роли ассистента Сергея Федорова, а теперь будет помогать армейцам из Петербурга.

Покинули штаб СКА два иностранных специалиста: тренер-методист Ларс Юханссон (перешел на должность ассистента в шведский «Регле»), и финский тренер вратарей Марко Торениус.

Cтавка на Самонова

После завершения прошлого сезона СКА покинули два вратаря – швед Ларс Юханссон (да, СКА покинули два полных тезки) уехал на родину во «Фрелунду», а Ярослав Аскаров будет пробовать себя за океаном. Экстренно искать замену ушедшим армейцы не стали. Вместо этого продлили контракт с Александром Самоновым и оставили в команде Дмитрия Николаева.

Для Самонова нынешний сезон будет моментом истины — впервые он окажется в роли стопроцентного «первого номера» в клубе-гранде КХЛ. Воспитанник петербургского хоккея, Николаев здорово проявил себя в прошлом сезоне: он убедительнее Аскарова выглядел в воротах «СКА-Невы» и запомнился несколькими хорошими матчами за основной состав. 22-летний вратарь заслужил шанс на то, чтобы получить гораздо больше игрового времени в КХЛ.

Обороны была самой «легионерской» линией прошлогоднего СКА. Однако опытные Мэт Робинсон, Микко Лехтонен, Оскар Фантенберг и Василий Токранов не смогли ярко проявить себя в плей-офф. В итоге четверка ветеранов покинула СКА. Это значит, что больше времени получат многообещающие Даниил Пыленков, Никита Седов, Григорий Грязнов и Арсений Бринкман. Лидерские качества наверняка продолжит показывать и Игорь Ожиганов, отличный шанс на развитие получили Никита Камалов и Георгий Солянников.

При большом количестве молодежи армейцы постарались дополнить оборону опытными хоккеистами — пришли 33-летние Алекс Грант и Михаил Пашнин, 30-летний Роман Рукавишников и 29-летний Андрей Педан. Все четверо имеют хорошее реноме в КХЛ, а Рукавишников и вовсе выигрывал два Кубка Гагарина в составе СКА.

Джек-пот в лице Яшкина

Главным минусом атаки прошлогоднего СКА был дефицит креативных центрфорвадов. Когда по ходу плей-офф армейцы из-за травмы потеряли Йоонаса Кемппайнена, изобретательности в атаке стало гораздо меньше. По сути СКА остался с одним «творческим» центрфорвардом — Михаилом Воробьевым. Эту проблему решили еще в мае — в СКА вернулся Николай Прохоркин. Наряду с Вадимом Шипачевым его можно называть одним их самых креативных «центров» КХЛ. Остался в команде и Михаил Воробьев. Наверняка продолжат развитие и Захар Бардаков, Марат Хуснутдинов и Федор Свечков, способные сыграть и в центре, и на краю атаки.

Летом СКА расстался с двумя важными для клуба снайперами — Антон Бурдасов вернулся в родной «Трактор», а Андрей Кузьменко будет штурмовать НХЛ с «Ванкувером». До сих пор неясно будущее Никиты Гусева — его контракт закончился, о новом стороны пока не договорились.

СКА постарался обеспечить будущую результативность несколькими способами. Петербуржцы продлили соглашения с Валентином Зыковым, Даниилом Моисеевым и Эмилем Галимовым — все трое способны много забивать на уровне КХЛ. А также пригласили двух элитных снайперов — Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина. Первый долгие годы был лидером «Торпедо», а теперь наконец-то получит реальный шанс побороться за Кубок Гагарина.

Переход Яшкина и вовсе выглядит большой удачей. В ситуации, когда стало намного сложнее приглашать легионеров из европейских стран, СКА смог заполучить чешского снайпера с огромным и успешным опытом игры в КХЛ и НХЛ. В связке с Прохоркиным или Воробьевым Яшкин вполне способен превысить планку в 40 голов в «регулярке».

— Подписание контракта с Дмитрием Яшкиным — это, конечно, джек-пот для СКА, — считает заслуженный тренер России Владимир Крикунов. — Габаритный снайпер с отличными показателями, которому не нужно время на адаптацию к лиге, он прекрасно знает язык и моментально впишется в команду. Пожалуй, это был самый ценный игрок, который оставался на рынке, да и в целом в это межсезонье он был наиболее востребованным кандидатом в топ-клубы. Менеджмент петербуржцев, безусловно, сработал на отлично. У армейцев в целом в это межсезонье очень серьезные точечные приобретения, ну а Дмитрий – это просто вишенка на торте, мощнейшее усиление.

Глубину состава СКА укрепил за счет приглашения Марата Хайруллина, Никиты Комарова и Артема Федорова. Даже если клубу не удастся удержать Гусева, именно СКА, наравне с «Ак Барсом, выглядит фаворитом нового сезона.