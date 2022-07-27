Spotify лишился еще 600 тыс. премиум-пользователей после ухода из России

После прекращения своей деятельности на территории России аудиостриминговый сервис Spotify лишился еще 600 тыс. премиум-пользователей. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 июля данные отчета за II квартал.

«Количество премиум-пользователей выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, до 188 млн. Включая потерю примерно 600 тыс. пользователей в результате закрытия бизнеса в России», — говорится в документе.

Там также указали на то, что сразу после ухода из России Spotify потерял около 1,5 млн подписчиков. Однако их компенсировал рост числа пользователей в Латинской Америке и Европе.

Spotify прекратил работу в России с 11 апреля. В компании уточнили, что все сервисы приложения будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.