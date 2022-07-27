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Продажи недвижимости в июне в Москве выросли почти на треть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В июне 2022 года покупатели недвижимости в столице показали нетипичную для начала лета активность: по отношению к весенним месяцам доля сделок увеличилась на 25%. Об этом сообщили «Известиям» аналитики департамента VSN Realty в среду, 27 июля.

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В июне границах Старой Москвы в комплексах комфорт- и бизнес-класса было продано по ДДУ 4,1 тыс. лотов общей площадью 194,6 тыс. кв. м. Выручка девелоперов составила 59,6 млрд рублей.

За месяц объем сделок увеличился на 28% в лотах, и на 32% в метрах, однако показателей продаж прошлого года рынок не достиг, отмечают аналитики.

Рост реализации во многом обусловлен различными ипотечными программами. Майские пиковые значения по доле ипотечных сделок сохранились и в июне: в комфорт-классе — до 90%. В сегменте «бизнес» число ипотечных сделок за месяц выросло с 42 до 67%.

Индексация прайсов застройщиков в июне произошла по некоторым проектам в пределах 5–10%. Средний уровень цен существенно не изменился и составил для лотов комфорт-класса 262 тыс. рублей за 1 кв. м, для бизнес-класса — 413 тыс. рублей за «квадрат».

За год цена сделки выросла в этих сегментах на 10 и 18% соответственно. Средний бюджет покупки лота комфорт-класса составил в июне 11,8 млн рублей, по объектам уровня бизнес — 23,2 млн рублей. Однако средняя площадь проданных лотов в новостройках комфорт-класса составляла 45,2 кв. м, бизнес-класса — 56,2 кв. м.

Ранее, 24 июля, организаторы акции ассоциация REPA сообщили, что за первые два дня распродажи квартир в новостройках «Черная пятница рынка недвижимости» россияне забронировали лотов на 7,1 млрд рублей. В первые два дня акции был забронирован 1771 лотов и 87 лотов продано в Москве и в Московской области, что больше, чем в прошлом году, в 1,5 раза. Кроме того, 218 лотов забронировано и 10 продано в Екатеринбурге и Свердловской области.

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