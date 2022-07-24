Россияне потратили 7,1 млрд рублей на распродаже жилья

За первые два дня распродажи квартир в новостройках «Черная пятница рынка недвижимости» россияне забронировали лотов на 7,1 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили организаторы акции Ассоциация REPA.

Акция стартовала 22 июля и продлится до 24 июля включительно. В первые два дня акции было забронировано 1 771 лотов и 87 лотов продано в Москве и в Московской области, что больше, чем в прошлом году в 1,5 раза. Также 218 лотов забронировано и 10 продано в Екатеринбурге и Свердловской области.

Застройщики добавили к изначальному объему участвующих лотов еще 300 объектов, а также увеличили скидки на некоторые предложения.

В Москве скидки доходят до 50%, а минимальная стоимость лота стартует от 500 тысяч рублей. Сейчас скидки на квартиры, апартаменты и офисные помещения в столичном регионе доходят до 20%, на загородную недвижимость - до 15% и максимальные скидки - до 50% - приходятся на машиноместа и кладовые помещения, стоимость которых начинается от полумиллиона за кладовые и 2 млн за машиноместо.

Самые бюджетные предложения на квартиры комфорт-класса стартуют от 2,6 млн рублей, апартаменты бизнес-класса от 5,7 млн, квартиры бизнес-класса от 8 миллионов, апартаменты премиум от 19,2 млн, квартиры в этом сегменте от 27,3 млн, стоимость элитной недвижимости стартует от 26 млн рублей. Коммерческие помещения на первых этажах ЖК можно приобрести от 6 млн рублей, офисные помещения в отдельно стоящих БЦ от 16 миллионов. Цены на загородную недвижимость начинаются от 2,5 млн рублей за участок и 40,8 млн рублей за дома.

Максимальный размер скидки на проекты в Екатеринбурге достигает 21%, минимальная стоимость начинается от 2,9 миллионов за квартиры категории «стандарт», 3,2 млн - за комфорт-класс, 6,8 - бизнес-класс и 11,8 - премиум-класс.

«До старта акции было получено 25 тыс. подписок на объекты. В первые часы акции было забронировано 40% всех предложений – было получено более 1200 заявок на бронирование», – сказала руководитель Ассоциации REPA Юлия Солодовникова.