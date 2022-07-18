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Восстановление следует: выдача ипотеки в июне выросла на 68%

Удалось ли рынку отыграть провал в весенние месяцы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рынок ипотеки в июне начал восстанавливаться после весеннего падения. Количество оформленных жилищных кредитов выросло на 75%, до 57,5 тыс., по сравнению с маем, а их объемы — на 68%, до 219,15 млрд рублей. Такие данные «Известиям» привели в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В крупнейших банках подтвердили тенденцию, пояснив, что она обусловлена снижением ставок, отложенным спросом и стабилизацией экономической ситуации. На рынке спрогнозировали дальнейший рост ипотечного рынка в ближайшие месяцы, однако прошлогодних показателей вряд ли удастся достигнуть.

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Снова в рост

Число новых ипотечных кредитов выросло с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне на 75%, заявили «Известиям» в ОКБ. Помимо этого, по данным кредитного бюро, на 68% увеличились объемы выдачи ипотеки — до 219,15 млрд рублей в июне. Вместе с тем средний размер новой ипотеки снизился на 4% — до 3,8 млн рублей. Весной показатели рынка жилищного кредитования обрушились: в апреле их число сократилось в четыре раза по сравнению с мартом (до 39,1 тыс. займов), а в мае — еще на 15%, до 32,9 тыс., следует из статистики ОКБ.

В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне 2022-го вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, оценили в ОКБ. Его представитель отметил, что быстрее всего объемы выдач росли в Алтайском крае (+153%), Самарской и Челябинской областях (+136 и +129% соответственно), а также в Пермском крае (+117%).

Восстановление следует
ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Несмотря на значительный рост ипотечного рынка по сравнению с маем, в годовом выражении показатели сокращаются. Всего за шесть месяцев 2022-го банки выдали 514,30 тыс. ипотечных кредитов, и это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных ОКБ. Объемы выдач сократились на 32% — до 1,77 трлн рублей.

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По наиболее свежим данным ЦБ, в мае 2022 года ипотечный портфель банков почти не изменился (0,1%). Выдачи рыночной ипотеки составили 43 млрд рублей, что в целом соответствуют апрельским показателям (37 млрд рублей), говорится в отчете регулятора «О развитии банковского сектора». Там отмечается, что в мае финансовые организации продолжали повышать ставки, а заемщики не спешили брать кредиты по новым условиям и ждали их улучшения. Некоторые, вероятно, опасались за стабильность и достаточность своих доходов, констатировали в Банке России. «Известия» направили запрос в ЦБ.

Восстановление ипотечного рынка в июне «Известиям» подтвердили в крупнейших российских банках. Количество выдач выросло в 1,5 раза в УБРиР, на 94% — в Росбанке, на 25% — в Абсолют Банке, на 20% — в «Зените». Увеличение объемов новых жилищных кредитов фиксируют в «Дом.РФ» (в полтора раза) и в «Открытии» и ВТБ (на 60%), в крымском РНКБ (на 30%).

Количество и объем выданных ипотечных кредитов

Такие показатели стали следствием снижения ключевой ставки, а также появления признаков стабилизации экономики — укрепления рубля и замедления инфляции, считают в банке «Открытие». 28 февраля ЦБ экстренно увеличил ключевую ставку до 20%, однако к июню ее снизили до докризисного уровня — 9,5%. Вслед за ключевой кредитные организации опускали ставки по своим продуктам. Сейчас на рынке они довольно комфортные: около 10,5% на вторичную недвижимость, что аналогично уровню 2021 года, констатировали в УБРиР.

Восстановление следует1
недвижимость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Надолго ли

Несмотря на это, льготные госпрограммы остаются драйвером рынка, считает зампред правления Банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков. В России действует несколько программ: семейная ипотека под 6%, дальневосточная — под 2%, а также льготная — на новостройки. С 1 апреля ставку по последней подняли до 12%, однако уже с 30 апреля скорректировали до 9%, а затем, 20 июня, — до докризисных 7%.

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— Вместе с тем доля рыночных продуктов в общем объеме выдач увеличивается на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Это, безусловно, позитивный сигнал, который говорит о постепенном восстановлении рынка и расширении возможностей клиентов по выбору программ, — отметил Алексей Косяков.

Тренд на увеличение объемов ипотечного кредитования сохранится, ожидает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Он пояснил: учитывая, что в среднем между одобрением заявки и оформлением кредита проходит один-два месяца, можно говорить о перспективах увеличения выдач кредитов в ближайшее время примерно на 30%. Кроме того, клиентская активность будет расти на фоне дальнейшей реализации отложенного спроса, добавили в ВТБ.

По итогам 2022 года ожидается снижение объема выдач на 2030% к уровню 2021-го в денежном выражении, спрогнозировала главный аналитик «Росбанк Дом» Ирина Бабина. По ее словам, в период геополитической напряженности российский ипотечный рынок вслед за другими будет находиться в состоянии неопределенности.

Восстановление следует2
ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Положительно на объем выдач может повлиять окончание действия срока «дорогих» вкладов, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова: ряд потребителей может задуматься о вложении своих средств в недвижимость. Вместе с тем стоимость 1 кв. м значительно возросла, что существенно снижает спрос (в том числе спекулятивный), при этом реальные располагаемые доходы граждан не растут, добавила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

В целом восстановление ипотечного рынка взаимосвязано с другими сферами экономики РФ. По словам Ирины Носовой, если речь идет именно об ипотеке на новое жилье, то активное строительство благоприятно влияет на металлургическую отрасль, производство стройматериалов, спрос на спецтехнику, а также повышает банковскую активность и сказывается на поддержании рабочих мест.

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