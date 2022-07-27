В Анголе найден розовый алмаз весом 170 карат

В Анголе обнаружен уникальный розовый алмаз весом 170 карат. Об этом 27 июля на своем сайте сообщила австралийская добывающая компания Lucapa Diamond Company.

«Это историческая находка, так как считается, что это самый крупный розовый алмаз, найденный за последние 300 лет. Алмаз получил имя «Роза Луло», — рассказала компания.

Это пятый по величине алмаз, найденный в Анголе. Самым крупным является «Камень 4 февраля» весом 404 карата.

Алмаз будет продан на международном аукционе, который пройдет в Анголе.

16 февраля сообщалось, что самый крупный голубой бриллиант продадут за $48 млн. Он весит 15,1 карата и имеет ступенчатую огранку.

17 января на аукцион был выставлен самый крупный черный бриллиант «Энигма» весом 555,55 карата. Это самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов и один из самых крупных ограненных алмазов в регистре Gübelin и GIA. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса 2006 года.