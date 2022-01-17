Самый крупный черный бриллиант продадут на аукционе

Черный бриллиант «Энигма» весом 555,55 карата впервые выставлен на торги Sotheby’s. Это самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов и один из самых крупных ограненных алмазов в регистре Gübelin и GIA. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса 2006 года.

«До настоящего времени бриллиант более двух десятилетий находился в частной коллекции и еще ни разу не участвовал в выставках и не поступал в открытую продажу», — подчеркивают представители Sotheby’s.

Онлайн-аукцион пройдет 3–9 февраля, к оплате принимается криптовалюта.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, этот бриллиант имеет прежде всего инвестиционную привлекательность.

«У камня неправильная форма и не особо выразительный цвет. Условно говоря, чтобы сделать из него произведение ювелирного искусства, потребуется провести дополнительную огранку или даже разделить его на несколько камней. Но в этом случае он потеряет свою уникальность, ведь масса уменьшится. В данном же случае именно редкость столь крупного черного бриллианта — его главная ценность, а вовсе не красота. И символично, что его можно будет купить за криптовалюту: и то, и другое — инструменты инвестиций», — уверен эксперт.

В ноябре 2021 года пара бриллиантовых браслетов, ранее принадлежавшая королеве Франции Марии Антуанетте, была продана на аукционе Christie's в Женеве за $8 млн.

Из всех украшений Марии Антуанетты только эти браслеты остались в том виде, в котором они были включены в посмертную опись драгоценностей королевы. Эксперты заявили, что общая композиция, количество и качество камней, за исключением тех, что на застежке, остались нетронутыми.