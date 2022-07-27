Пилот пострадал в результате жесткой посадки самолета в Коми

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в городе Емва в Коми. Об этом 27 сообщило ГУ МЧС РФ по региону на своем сайте.

В результате происшествия легкие травмы получил пилот.

«На борту легкомоторного самолета находился один человек. Он получил ссадины головы. Самолет выполнял пробный полет после технического обслуживания», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что жесткую посадку совершил самолет «Вильга», принадлежащий ДОСААФ. На место происшествия выехали подразделения Княжпогостского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные оперативные службы.

Первоначально сообщалось, что на борту находилось два человека.

23 июля Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета под Тверью. Легкомоторный самолет «Икарус С42В» зацепился за провод линии электропередачи и упал на берег Волги. На борту воздушного судна находились два человека. По предварительным данным, они не пострадали.