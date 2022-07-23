Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью

Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета под Тверью. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что легкомоторный самолет «Икарус С42В» в Кимрском районе Тверской области зацепился за провод линии электропередачи и совершил жесткую посадку на берегу Волги. На борту воздушного судна находились два человека, по предварительным данным, они не пострадали.

«Проведение проверки поручено Тверской межрайонной транспортной прокуратуре. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования», — говорится в сообщении.

16 июля легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области. Самолет задел линии электропередачи (ЛЭП), после чего был вынужден экстренно садиться на землю. Посадка прошла мягко, пострадавших и заметных повреждений у воздушного судна нет.

В результате повреждения ЛЭП два населенных пункта остались без света.