Польша сделала крупный заказ бронетехники в Южной Корее

Польша сделала большой заказ военной техники и вооружения в Южной Корее. Среди них — тысяча танков К2 («Черная пантера»), свыше 600 самоходных гаубиц К9 «Thunder» и три эскадрильи истребителей FA-50. Об этом рассказал 27 июля журналистам глава польского минобороны Мариуш Блащак.

«Только что были подписаны рамочные соглашения, которые в итоге усилят Войско польское (неофицильное название вооруженных сил Польши. — Ред.) У нас нет времени. Мы не можем ждать и должны быстро ее вооружить», — сказал Блащак.

По его словам, первые гаубицы и танки поступят в польскую армию уже в этом году. Блащак также указал, что польские солдаты должны иметь современное оружие.

«В рамках рамочного соглашения, которое было подписано, мы закажем 1000 танков К2, закажем более 600 гаубиц К9, мы закажем также три эскадрильи самолетов FA-50. Мы можем сказать, что, собственно говоря, уже заказали это оружие», — заключил министр.

24 июля Блащак заявил, что среди европейских стран НАТО у Польши будут самые сильные сухопутные войска. По его словам, польская армия должна быть столь многочисленной и сильной, чтобы само ее существование могло отпугнуть потенциального агрессора. Бащак подчеркнул, что в Европе в итоге не будет более сильного государства по артиллерии и танковым войскам.

Однако пользователи Сети высмеяли его за соответствующие высказывания. Некоторые пользователи скептически отнеслись к заявлению министра, свои комментарии они оставили под соответствующей публикацией в Twitter-аккаунте wPolityce.pl.