Главу минобороны Польши высмеяли после слов о создании сильнейшей армии в НАТО

Вице-премьера и главу минобороны Польши Мариуша Блащака высмеяли в Сети после слов о создании сильнейшей сухопутной армии в НАТО. Некоторые пользователи скептически отнеслись к заявлению министра, свои комментарии они оставили под соответствующей публикацией в Twitter-аккаунте wPolityce.pl.

«Давно я не слышал ничего настолько глупого», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что это могло бы произойти, «если бы в правительстве не было коррупции и воровства».

Еще один читатель обратил внимание на то, что сначала Польша обанкротится, а безумцы вроде их министра обороны «обеспечат Польшу долгами на несколько поколений вперед».

«Станем сильнейшими на полтора часа. На большее боеприпасов не хватит», — пошутил другой комментатор.

Ранее в этот день Блащак заявил, что среди европейских стран НАТО у Польши будут самые сильные сухопутные войска. По его словам, польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Бащак подчеркнул, что в Европе в итоге не будет более сильного государства по артиллерии и танковым войскам.

6 июля экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский заявил, что Польша не сможет рассчитывать на помощь НАТО в случае вступления в конфликт на Украине. Так он прокомментировал возможную отправку ограниченного контингента польских войск на Украину. По мнению политолога, такой шаг приведет к открытому конфликту с Россией.