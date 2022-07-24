В Польше пообещали создать сильнейшие сухопутные войска в НАТО

У Польши будут самые сильные сухопутные войска среди всех государств Североатлантического альянса в Европе, сказал вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак.

«Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска. Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства», — цитирует его портал wPolityce в воскресенье, 24 июля.

Возможный военный противник Польши, по мнению министра, — РФ, пишет «Газета.Ru».

«Мы на линии фронта, у нас граница с Россией и на севере, и фактически, в военном отношении, — со стороны Белоруссии», — дополнил Блащак.

6 июля экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский заявил, что Польша не сможет рассчитывать на помощь НАТО в случае вступления в конфликт на Украине. Так он прокомментировал возможную отправку ограниченного контингента польских войск на Украину. По мнению политолога, такой шаг приведет к открытому конфликту с Россией.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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