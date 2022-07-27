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В Иране заявили о желании увеличить объемы импорта пшеницы из России
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В Иране заявили о желании увеличить объемы импорта пшеницы из России

В Иране заявили о планах достичь объемов импорта пшеницы из России в 10 млн т в год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Иране хотят нарастить объемы импорта пшеницы из России до 10 млн т в год. Об этом в среду, 27 июля, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Мехди Сафари.

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Как отметил Сафари, если внимательно посмотреть на статистику, то можно увидеть высокий показатель импорта зерна из РФ и эта тенденция продолжается.

По словам замминистра, ранее президенты Ирана и России договорились, что из России в Иран будет импортироваться «очень великое» количество зерна.

«Я думаю, что Иран сможет импортировать из России до 10 млн т пшеницы», — добавил замглавы МИД Ирана.

Отмечается, что в свою очередь Тегеран будет и дальше поставлять в Россию фисташки, фрукты, овощи и другие продовольственные товары.

Отношения Ирана и России развиваются и по другим направлениям. Так, ранее в этот день, обе страны подписали меморандум о взаимопонимании, концепция которого предполагает увеличение пассажирских рейсов между странами до 35 в неделю.

Кроме того, на встрече подписано соглашение о сотрудничестве стран в рамках обеспечения возможности экспорта в Россию деталей и оборудования, произведенных в Иране.

24 июля советник верховного лидера Али Акбар Велаяти заявил, что у России более мудрая политика в мире, чем у стран Запада и США.

По его словам, Иран находится среди немногих стран в мире, которые выступают против США и продолжают устанавливать отношения с другими странами. Кроме того, он отметил вклад России и Китая как независимых держав, действующих против экспансионизма США и Запада.

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