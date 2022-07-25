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Советник лидера Ирана сравнил политику России и США в мире

Советник лидера Ирана Велаяти заявил, что мировая политика России и КНР мудрее западной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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У России более мудрая политика в мире, чем у стран Запада и США. Такое заявление сделал 24 июля советник верховного лидера Али Акбар Велаяти в интервью газете Kayhan.

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По его словам, ни Россия, ни Китай не подписывали с Ираном договор о дружбе и братстве. Он подчеркивает, что тем не менее эти страны, как и все, действовали, исходя из своих интересов. При этом он задается вопросом: «Разве не очевидно, что их политика была мудрее той, которую проводит Запад?»

Как отметил Велаяти, Москва и Пекин ведут себя как союзники Тегерана и не раз помогали ему.

По его словам, Иран находится среди немногих стран в мире, которые выступают против США и продолжают устанавливать отношения с другими странами. Кроме того, он отметил вклад России и Китая как независимых держав, действующих против экспансионизма США и Запада.

Также отмечается, что в Азии возникают три важных центра силы — Иран, Россия и Китай, которые независимы и противостоят идеологии экспансии и однополярного мира, исповедуемой Западом и США.

Говоря о Европе, он отметил, что европейские страны деградировали из-за безоговорочного принятия требований американской политики.

24 июля журналист Озан Демирджан заявил, что в мире формируется новый мировой порядок, что показала Западу недавняя встреча лидеров России Владимира Путина, Ирана Ибрахима Раиси и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране.

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