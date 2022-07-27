Китайская Chery выведет на российский рынок свой новый суббренд Jetour
Китайская Chery выведет на российский рынок новый суббренд Jetour. Об этом 26 июля рассказало издание «Китайские автомобили». Первые машины марки должны попасть в Россию в 2023 году.
Jetour — новый суббренд компании Chery. Марка появилась четыре года назад и позиционируется как бренд, производящий автомобили для путешествий.
Технически большой разницы между машинами Jetour и Chery нет, они делят общие агрегаты и во многом соперничают друг с другом, сообщило издание.
Марка планирует четко сформировать три отдельные линейки автомобилей. В него войдут четыре кроссовера, три внедорожника и гибридные машины.
По результатам первого полугодия 2022 года Jetour в Китае реализовала 61 047 автомобилей. В 2023 году Jetour планирует выйти на рынки 60 стран и экспортировать 200 тыс. автомобилей.
26 июля компании Chery сообщила, что выводит на зарубежные рынки свой гибридный кроссовер Tiggo 8 PRO e+. Первой страной станет Бразилия. Выпуск модели в России намечен на 2023 год.