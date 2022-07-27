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Китайская Chery выведет на российский рынок свой новый суббренд Jetour

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Фото: Jetour
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Китайская Chery выведет на российский рынок новый суббренд Jetour. Об этом 26 июля рассказало издание «Китайские автомобили». Первые машины марки должны попасть в Россию в 2023 году.

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Jetour — новый суббренд компании Chery. Марка появилась четыре года назад и позиционируется как бренд, производящий автомобили для путешествий.

Технически большой разницы между машинами Jetour и Chery нет, они делят общие агрегаты и во многом соперничают друг с другом, сообщило издание.

Марка планирует четко сформировать три отдельные линейки автомобилей. В него войдут четыре кроссовера, три внедорожника и гибридные машины.

По результатам первого полугодия 2022 года Jetour в Китае реализовала 61 047 автомобилей. В 2023 году Jetour планирует выйти на рынки 60 стран и экспортировать 200 тыс. автомобилей.

26 июля компании Chery сообщила, что выводит на зарубежные рынки свой гибридный кроссовер Tiggo 8 PRO e+. Первой страной станет Бразилия. Выпуск модели в России намечен на 2023 год.

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