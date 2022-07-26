Chery начала продажи кроссовера Tiggo 8 c гибридной трансмиссией DHT

Гибридный кроссовер от китайской компании Chery выходит на зарубежные рынки. Первой страной станет Бразилия. В этой стране модель будет называться Tiggo 8 PRO e+. Об этом «Известиям» сообщила 26 июля российское отделение автокомпании.

Cистема DHT от Chery включает в себя три двигателя: один бензиновый турбомотор объемом 1,5 л и два электромотора. В отличие от классических гибридных трансмиссий с двумя двигателями трансмиссия DHT от Chery может более гибко управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга, подчеркнули представители марки.

По уверениям специалистов компании, новый гибрид позволит преодолеть расстояние в 100 км, используя исключительно энергию электромоторов, при этом расход топлива в смешанном цикле составляет 1 литр на 100 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 7 секунд.

В России первый гибрид от Chery появится в 2023 году, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

21 июля стало известно, что Ford готов сократить до 8 тыс. рабочих мест, чтобы профинансировать инвестиции в электромобили. В компании планируют увеличить расходы на разработку и производство электромобили до $50 млрд и выпускать 2 млн электрокаров Ford ежегодно к 2026 году.