Реклама
Прямой эфир
Мир
Антоновский мост под Херсоном был вновь обстрелян из РСЗО HIMARS
Наука
В «Роскосмосе» сравнили стоимость российского и американского полета на Луну
Мир
В Крыму поддержали расширение географии спецоперации на Одессу и Николаев
Мир
Макрон призвал готовиться к последствиям продовольственного кризиса
Общество
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары в Россию из Европы
Экономика
В Michelin оценили свои потери после ухода из России
Экономика
Производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка
Мир
Трамп предупредил США о риске повторить судьбу СССР
Мир
В Швеции отметили снижение объема пожертвований для Украины
Мир
Минобороны показало контрбатарейную борьбу с артиллерией ВСУ
Мир
В ФРГ сообщили о сокращении поставок газа по «Северному потоку» до 20% мощности
Мир
В КНР задумались о создании бесполетной зоны из-за визита Пелоси на Тайвань

Курс евро превысил 62 рубля впервые с 11 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс евро США на торгах на Московской бирже впервые с 11 июля превысил отметку в 62 рубля. Об этом свидетельствуют данные за 27 июля.

Трудности перевода: когда будут сняты ограничения на операции с валютой
Резкое ослабление мер ЦБ способно вызвать панику на рынке

Накануне торги закрылись на отметке 61,68 рубля, а максимум в течение последнего часа достигал 61,9625 рубля.

В среду европейская валюта продолжила свой рост и достигла уровня 62,0575 рубля, но затем опустилась ниже 61,2 рубля.

Ранее 26 июля главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников рассказал «Известиям», что в ближайшие дни технически сохраняется потенциал для укрепления доллара: актуальный диапазон для пары USD/RUB на вторник — 57–59 рублей. Аналитик отметил, что рост доллара будет носить более сдержанный характер на фоне снижения торговой активности, а также восстановления нефтяных котировок.

Днем ранее «Известия» составили консенсус-прогноз, согласно которому курс рубля на конец этого года составит 70,1 за доллар. Данные были взяты у аналитиков девяти крупнейших российских банков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022