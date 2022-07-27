Курс евро превысил 62 рубля впервые с 11 июля

Курс евро США на торгах на Московской бирже впервые с 11 июля превысил отметку в 62 рубля. Об этом свидетельствуют данные за 27 июля.

Накануне торги закрылись на отметке 61,68 рубля, а максимум в течение последнего часа достигал 61,9625 рубля.

В среду европейская валюта продолжила свой рост и достигла уровня 62,0575 рубля, но затем опустилась ниже 61,2 рубля.

Ранее 26 июля главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников рассказал «Известиям», что в ближайшие дни технически сохраняется потенциал для укрепления доллара: актуальный диапазон для пары USD/RUB на вторник — 57–59 рублей. Аналитик отметил, что рост доллара будет носить более сдержанный характер на фоне снижения торговой активности, а также восстановления нефтяных котировок.

Днем ранее «Известия» составили консенсус-прогноз, согласно которому курс рубля на конец этого года составит 70,1 за доллар. Данные были взяты у аналитиков девяти крупнейших российских банков.