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Экономика
Аналитик спрогнозировал доллар по 59 рублей в ближайшие дни

Аналитик спрогнозировал доллар по 59 рублей в ближайшие дни

Аналитик Жильников спрогнозировал доллар по 59 рублей в ближайшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В ближайшие дни технически сохраняется потенциал для укрепления доллара: актуальный диапазон для пары USD/RUB на вторник — 57–59 рублей. Об этом рассказал «Известиям» главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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В то же время он отметил, что рост доллара скорее будет носить более сдержанный характер на фоне снижения торговой активности, а также восстановления нефтяных котировок.

Пара доллар–рубль по итогам торгов в понедельник вернулась к значениям середины июля, перевалив за отметку 58 рублей. По данным Мосбиржи на 11:38 мск 26 июля, курс доллара составляет 58,47 рубля.

«Курс доллар с расчетами на «завтра» в начале текущей недели продолжил развивать отскок, однако волатильность и торговые объемы валюты немного снизились. Мы полагаем, что подобная динамика была вызвана окончанием основных налоговых выплат 25 июля (НДС, акцизы и прочее), ввиду чего навес предложения долларов сузился, а доллар предпринял попытки к укреплению», — сказал аналитик.

Однако, по его словам, рост пары доллар–рубль носил довольно сдержанный характер ввиду того, что позиции рубля поддерживаются восстанавливающимися нефтяными котировками. Что более интересно, рекордные объемы торгов наблюдаются в паре юань–рубль — в понедельник был установлен исторический максимум на отметке 7,78 млрд юаней, что подтверждает рост товарооборота между Россией и Китаем, а также большей привлекательности азиатской валюты перед западными, указал Жильников.

Кроме того, с 5 августа на спотовом рынке Мосбиржи остановятся торги пары японская иена – рубль.

«Мы полагаем, что помимо рисков, связанных с банковскими операциями, на данное решение оказало влияние в том числе и рекордно низкий товарооборот между странами в связи с санкционным давлением», — сказал аналитик ПСБ.

Так, например, с 1 августа Япония решила отказаться от импорта российского золота.

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