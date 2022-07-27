Пластический хирург рассказала об опасности ботокса

Инъекции ботокса могут вызывать анафилактический шок. Об этом 27 июля предупредила пластический хирург Ольга Ованесова.

Применение ботокса (ботулотоксина) может вызывать аллергическую реакцию. Причем предсказать, когда именно она произойдет, нельзя.

«Реакция может не возникать первый, второй, третий раз, а на пятый раз она возникнет. И это, соответственно, угроза жизни», — сказала Ованесова в беседе с Пятым каналом.

Она посоветовала не применять ботокс часто и ограничиваться малыми дозами. В противном случае к препарату возникнет привыкание, а его количество придется увеличивать. Специалист призналась, что сама не рекомендует его использовать из-за побочных эффектов.

«Я не приверженец применения ботулотоксина в косметологии, поскольку он увеличивает отеки, он блокирует лимфодренаж», — заявила хирург.

Тем, кто решится изменить внешность с помощью ботокса, необходимо сначала проконсультироваться со специалистом, а процедуру проходить в клинике, где есть врачи, способные вывести из анафилактического шока.

28 марта генеральный директор GMTClinic Наталья Гольтякова предупредила о росте «серого рынка» инъекционной косметологии после ухода производителей из России. Она предупредила, что использование поддельных препаратов может вызвать воспаление, длительную отечность, деформацию тканей, а также некроз.

18 марта врач дерматолог-косметолог Сабина Иманова заявила, что после приостановки поставок ботокса и филлеров на территорию Российской Федерации компанией Allergan Aesthetics, дочернего предприятия AbbVie, индустрия красоты не останется без качественных препаратов.