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Пластический хирург рассказала об опасности ботокса

Пластический хирург Ованесова рассказала об опасных последствиях ботокса
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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene
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Инъекции ботокса могут вызывать анафилактический шок. Об этом 27 июля предупредила пластический хирург Ольга Ованесова.

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Последствия могут быть разные — от мелких неприятностей до летального исхода

Применение ботокса (ботулотоксина) может вызывать аллергическую реакцию. Причем предсказать, когда именно она произойдет, нельзя.

«Реакция может не возникать первый, второй, третий раз, а на пятый раз она возникнет. И это, соответственно, угроза жизни», — сказала Ованесова в беседе с Пятым каналом.

Она посоветовала не применять ботокс часто и ограничиваться малыми дозами. В противном случае к препарату возникнет привыкание, а его количество придется увеличивать. Специалист призналась, что сама не рекомендует его использовать из-за побочных эффектов.

«Я не приверженец применения ботулотоксина в косметологии, поскольку он увеличивает отеки, он блокирует лимфодренаж», — заявила хирург.

Тем, кто решится изменить внешность с помощью ботокса, необходимо сначала проконсультироваться со специалистом, а процедуру проходить в клинике, где есть врачи, способные вывести из анафилактического шока.

28 марта генеральный директор GMTClinic Наталья Гольтякова предупредила о росте «серого рынка» инъекционной косметологии после ухода производителей из России. Она предупредила, что использование поддельных препаратов может вызвать воспаление, длительную отечность, деформацию тканей, а также некроз.

18 марта врач дерматолог-косметолог Сабина Иманова заявила, что после приостановки поставок ботокса и филлеров на территорию Российской Федерации компанией Allergan Aesthetics, дочернего предприятия AbbVie, индустрия красоты не останется без качественных препаратов.

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