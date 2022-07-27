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Трамп предупредил США о риске повторить судьбу СССР

Трамп предупредил, что США могут повторить судьбу СССР
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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США могут повторить судьбу СССР или Венесуэлы. Об этом в среду, 27 июля, заявил 45-й президент США Дональд Трамп. Его выступление на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне опубликовал YouTube-канал Guardian News.

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В своей речи Трамп также пообещал и дальше продолжать заниматься политикой. В ином случае — американцы обречены стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом.

Также, по мнению экс-президента, сейчас США движутся именно в этом направлении. «Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где всё потеряно и нет надежды», — заключил Трамп.

Кроме того, в ходе этого выступления Трамп заявил, что США терпят одно историческое унижение за другим и, стоя на коленях, сносят их, тогда как базовые права и свободы попраны на их исторической родине.

По его словам, в годы его руководства страной она лидировала в энергетической сфере, цены на бензин и инфляция были приемлемы, а на международной арене США уважали.

В июне экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что нынешняя власть в стране ведет ее к превращению в банановую республику. Она раскритиковала работу американской правоохранительной системы за излишнюю политизированность и частое использование оружия в спорах с оппонентами.

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