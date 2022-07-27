IDNES: власти ряда городов Чехии сняли флаги Украины со зданий администраций

В некоторых городах Чехии местные власти распорядились снять украинские флаги со зданий администрации. Информация об этом появилась на сайте iDNES.

Как отмечается в публикации, в одних городах такое решение приняли по просьбе жителей, в других — из-за ремонта.

Так, пресс-секретарь администрации города Наход Нина Адольф сообщила, что граждане потребовали повесить на здание ратуши чешский флаг. Она также добавила, что возвращение украинского флага не планируется, но и не исключается.

Мэр города Червены-Костелец Томаш Проуза заявил, что использовать государственные символы нужно обдуманно, без фанатизма.

«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», — приводятся его слова в материале от 25 июля.

Флаг Украины также сняли со зданий администрации в Колине после окончания школьного года. Пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова поделилась, что возвращать его не планируют. В городе Ческе-Будеевице украинский флаг сняли из-за ремонта фасада.

21 июля польская молодежь устроила акцию протеста против флагов Украины, которые размещены на общественном транспорте во Вроцлаве. Они предложили подать петицию, согласно которой на польском общественном транспорте должны появиться польские флаги.

Как заявил 27 июня политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.