В Подмосковье пенсионерку госпитализировали после укуса ядовитой змеи

В Подмосковье 73-летнюю пенсионерку госпитализировали после укуса ядовитой змеи. Об этом стало известно 26 июля.

По нашей информации, женщина приехала в поселок Запрудня к своей подруге и решила отдохнуть на ее участке, где и оказалась змея. После укуса пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Жителей Подмосковья в летний сезон начали атаковывать змеи. Так, в июле в Раменском лесу ядовитая змея укусила 74-летнюю женщину. Она была госпитализирована в средне-тяжелом состоянии. Кроме того, в Люберцах от укуса змеи пострадала 30-летняя девушка, а в Коломне рептилия напала на 35-летнего мужчину, когда тот в лесу распивал алкогольные напитки

15 июля врач-терапевт «Инвитро-Ставрополье» Елена Георгиева рассказала «Известиям» о последовательности действий при укусе змеи. Несмотря на распространенное мнение, что пациенту нужно наложить жгут, расширить рану и пытаться отсосать яд, на самом деле делать это категорически не рекомендуется. По словам специалиста, подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут лишь ухудшить состояние пациента.

В ожидании бригады скорой помощи врач рекомендовала уложить пациента, промыть место укуса водой, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты до приезда скорой помощи.